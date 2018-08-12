Gökyüzünü gözlediler, yıldızları, saman yolunu yakından gördüler.
Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.
Bin 700 rakımlı Melikler yaylasında gökyüzü gözlemi yapıldı.
İlgi büyük. Türkiye'nin dört bir yanından Isparta'ya gidenler oldu.
Profesör Doktor Ethem Derman, yaptıkları ölçümler hakkında bilgi verdi.
Yenişarbademli Belediye Başkanı Mustafa Erdem de yeni projelerin müjdesini verdi.
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