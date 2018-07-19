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Samsung Galaxy Note 9 ilk kez böyle görüntülendi! Samsung Galaxy Note 9 özellikleri

Samsung'un uzun süredir merakla beklenen yeni telefonu Galaxy Note 9 ile ilgili yeni fotoğraflar sızdı. Fotoğraflarda Galaxy S9, şirket CEO’su DJ Koh’un elinde görüntülendi.

Samsung Galaxy Note 9 ilk kez böyle görüntülendi! Samsung Galaxy Note 9 özellikleri

Samsung’un yeni telefonu Galaxy Note 9 hakkında uzun zamandır sızıntılar oluyordu. Fakat bu sefer ki sızıntı Samsung’un CEO’su DJ Koh'dan geldi. Halka açık bir alanda şirketin yeni telefonu ile kameralara yakalandı. Özellikle S Pen ile önceki modellerden farklılaşacağı söylenen Galaxy Note 9 modelinde, yeniden tasarlanan parmak izi ve kamera tasarımı da öne çıkıyor.



Şu ana kadar ki ortaya çıkan sızıntılar ile paralellik gösteren tasarım, Galaxy Note 8 ile olan benzerliği de gözler önüne seriyor. Tasarımdaki tek farkın parmak izi sensöründe olduğunu söyleyebileceğimiz modelin, en büyük farkının ise son sızıntıda yer almayan S Pen tarafında olacağı iddia ediliyor.

Bluetooth ile çalışacak olan yeni S Pen ile Bixby kontrol edilebilecek veya uzaktan fotoğraf çekmek için deklanşör olarak kullanılabilecek. 9 Ağustos tarihinde tanıtılacak olan Galaxy Note 9 bakalım bizlere sürpriz yapmayı başarabilecek mi?


Kaynak: DHA
Etiketler; #galaxy note 9 #samsung
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