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Samsung telefonlar için çok önemli güncelleme

Samsung'un geçen sene satışa sunduğu ve kullanıcılardan yoğun ilgi gören telefonlarından Galaxy S8 için yeni bir güncelleme yayınlandı. Peki güncelleme beraberinde neler getiriyor?

Samsung telefonlar için çok önemli güncelleme

Daha çok güvenlik odaklı yayınlanan yeni Galaxy S8 güncellemesi şimdilik sadece Galaxy S8'leri kapsıyor; Galaxy S8 Plus'lar için güncelleme aktif değil. Game Launcher için iyileştirmeler sunan Samsung, bunun yanı sıra güncelleme ile birlikte cihazın performansını ve stabilitesini daha iyi seviyeye getirecek olan değişikliklere imza atıyor.

GALAXY S8 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Samsung’un güncellemenin dağıtımına ilk olarak Almanya’dan başladığı görüldü. Ancak, kullanıcılar ilerleyen günlerde Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme yolunu takip ederek güncelleştirmenin kontrolünü sağlayabilirler.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsung
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