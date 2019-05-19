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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu! "200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimciye 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği verileceğini duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu! "200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfınca düzenlenen "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı'nın ikinci çağrısı sonuçlandı. Teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz." dedi.


Ayrıntılar gelecek...


Kaynak: AA
Etiketler; #Sanayi ve Teknoloji Bakanı #mustafa varank
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