İnsansız araçların güçleri birleştiriliyor. ASELSAN'ın Tepegözü ile Katmercilerin insansız kara aracının ortaklığı ile sıcak bölgelerde insan hayatını riske atmadan uzun süreler keşif ve gözetleme yapılabilecek.

Milli savunma sanayi alanında işbirliği yeni projelerin önün açtı.



ASELSAN ve Katmeciler ortak bir projeye imza attı. İki şirketin işbirliği ile TEPEGÖZ ve insansız kara aracının kabileyetleri birleştirildi.



ASELSAN tarafından geliştirilen TEPEGÖZ, 100 metre yüksekliğe kadar çıkarak görev yapabiliyor.



Askeri tipte taktik harita desteğine sahip Tepegöz, gece-gündüz toz ve sis engeline takılmaksızın görüntü aktarabiliyor. Kablolu olarak uçuş gerçekleştiriyor. Bu kablo sayesinde multikopter elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor. Enerjiyi kablodan aldığı için de uzun sürüler görev yapabiliyor.



Katmercilerin geliştirdiği insansız kara aracının ana platformu da üzerine entegre edilen faydalı yüklerle çok amaçlı olarak kullanılıyor.



İki aracın bir araya getirilmesiyle Tepegöz'ün kabiliyetleri, enerji kısıtları aşılarak uzak bölgelere taşınabilecek. Böylece sıcak bölgelerde insan hayatını riske atmadan keşif-gözetleme yapılabilecek.



ASELSAN ve Katmerciler tarafından geliştirilen insansız sistem, TEKNOFEST'te sergileniyor.





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