Ipsos, 2011 yılından bu yana Türkiye dahil 28 ülkede, siber zorbalık konusunu ve kamuoyunun bu konudaki algısını araştırıyor. Bu araştırmanın 2018 sonuçları; kamuoyunda siber zorbalık konusundaki farkındalığın artış gösterdiğini fakat yine de global olarak her dört kişiden birinin siber zorbalığı daha önce hiç duymadığını gösteriyor.

Ipsos’un; “Siber Zorbalık Araştırması”na göre 28 ülkeden toplam 20,793 kişinin %75’i siber zorbalığı gördüğünü, okuduğunu veya duyduğunu belirtiyor. Siber zorbalık konusundaki farkındalıkta 2011 yılına kıyasla 9 puanlık bir artış görülüyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %60’ı siber zorbalık konusunun farkında olduklarını belirtiyorlar. 2011 yılına göre (%50) 10 puanlık bir artış görülse de dünya ortalamasıyla kıyasladığımızda ve Türkiye’deki sosyal medya ve dijital iletişim kanallarının yaygın kullanılmasını da göz önünde bulundurduğumuzda, siber zorbalık konusundaki farkındalıkta biraz geride olduğumuz söylenebilir.



Siber zorbalıkla ilgili farkındalığı en yüksek olan ülkeler İsveç (%91) ve İtalya (%91) olarak görülürken, bu konuda en düşük farkındalık Suudi Arabistan (%37)’da görülüyor.



Dünyada hemen hemen her beş ebeveynden biri çocuğunun siber zorbalığa maruz kaldığını belirtiyor.



Siber zorbalık konusunda en çok göz önünde olan kesim şüphesiz ki çocuklar. Ipsos Siber Zorbalık Araştırması’nda da çocukların maruz kaldığı siber zorbalık konusuna ağırlık veriliyor. Buna göre ilk olarak araştırmaya katılan ebeveynlere çocuklarının siber zorbalığa maruz kalıp kalmadıkları soruldu. Buna göre global ortalamada %17’lik bir kesim çocuğunun siber zorbalığa maruz kaldığını belirtiyor, %4’lük bir kesim ise çocuğunun düzenli olarak siber zorbalığa maruz kaldığını iletiyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan ebeveynlerin ise %20’si çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını iletiyor. Bu oran global ortalamanın biraz üzerinde görülürken, 2011 yılındaki %5’lik oranla kıyaslandığında önemli derecede bir artışı gösteriyor.



Ipsos Siber Zorbalık Araştırması kapsamında ebeveynlere çocuklarının hangi iletişim platformlarında siber zorbalığa maruz kaldıkları da soruluyor. Buna göre global olarak %65’lik bir kesim siber zorbalığa sosyal medyada maruz kalıyor, bunu mobil platformlar (%45) ve online mesajlaşma platformları (%38)takip ediyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan ebeveynlerin belirttikleri platformlar da global sonuçlarla paralellik gösteriyor.