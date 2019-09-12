Şırnaklı öğrencilerden örnek proje

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenciler, bir bilim merkezinde robotik kodlamayı öğreniyor.

Yaz aylarında gönüllü öğrencilerin 100'e yakınıyla Robotik kodlama başllattıklarını söyleyen El Cezeri Bilim Merkezi Müdürü Murat Işıkoğlu, öğrencilerin kendi hayatlarındaki karşılaştıkları sorunlara da robotik çözümler ürettiklerini söyledi.

Bu robotik çözümlerden bir tanesi de öğrencilerden Emine ve Dila'nın boğulma vakalarına önlemek için geliştirdiği robotik proje.

Cizre'deki boğulma olaylarından büyük üzüntü duydukları söyleyen öğrenciler, boğulmalara karş robotik kodlama ile uyarı veren bir sensör geliştirdi.

Bu sistemle tehlike arz eden durumların can kurtaranların cep telefonuna uyarı göndermesi amaçlanıyor.

Gençler yeterli destek ve eğitim alırsa projeyi geliştirmek istediklerini söyledi.

ulusal.com.tr