Sivas'ta, "Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı Yarışması"nda öğrenciler, kendi tasarımları İHA'ları yarıştırdı.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, "Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı Yarışması" düzenlendi.



Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 25 okuldan 44 İHA katıldı. Yarışmada öğrenciler, kendi ürettikleri İHA'larla parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalıştı.



Sivas Valisi Salih Ayhan, programda yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi'nin 100. yılı coşkusu ve heyecanının her alanda hissettirildiğini söyledi.



Sivas Kongresi'nin 100. yılında her kesime hitap ettiklerini belirten Ayhan, "Her kesimi kucaklayacağız, her kesimde 100. yıl ruhunu hissettireceğiz. Bu etkinliklerimiz çok anlamlı ve çok özel, 100 yıl önceki ruhla hiçbir farkı yok." dedi.



100 yıl önce milli birlik ve beraberlik için yola çıkıldığını dile getiren Ayhan, "Aynı ruhla Nuri Demirağ'ın da yerli ve milli olan büyük hayalleri vardı. İnşallah bu ruh sürekli devam edecektir. 100 yıl önceki asil ruhtan aldığımız ışık bizim yolumuzu hep aydınlatacak ve bu yolda hep beraber devam edeceğiz. Buradaki çocuklarımız çok zeki, ufku çok geniş, hayalleri çok yüksek. O hayallerini Sivas ve ülkemiz için kullanmalarını istiyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla güçlü bir Türkiye olacağız." diye konuştu.



Vali Ayhan, öğrencilere, Cumhuriyet döneminde havacılık ve daha birçok alanda Türkiye'ye ilkleri yaşatan, iş adamı ve siyasetçi Nuri Demirağ'ın hayatını okumaları tavsiyesinde bulundu.



İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da büyük bir medeniyetin mirasçıları olan öğrencilerden çok çalışmalarını isteyerek yarışmada başarı diledi.