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Snapchat'e birçok yeni özellik geldi

Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Snapchat'e yeni özellikler geldi. Yapılan açıklamada, "Yeni saç stilleri, aksesuarlar ve çok daha fazlasıyla, Bitmojine 2018 için yepyeni bir görünüm kazandırır. İstediğin Hikaye'ye basılı tutarak, Snapchat'teki veya diğer platformlardaki arkadaşlarınla paylaşabilirsin" bilgileri verildi

Snapchat'e birçok yeni özellik geldi

Akıllı telefonlar için geliştirilmiş, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Snapchat'e yeni özellikler geldi.

Bugün uygulamanın 10.25.0.0 sürümü yayınlandı.

Güncellemeyle uygulamada yeni saç stilleri, aksesuarlar ve çok daha fazla yeniliğin yer aldığı açıklandı.

Snapchat tarafından yapılan açıklamada, "Bitmojine 2018 için yepyeni bir görünüm kazandırır" denildi.

HİKAYE PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ

Şirket tarafından hikayeye basılı tutarak paylaşılmasına yönelik yeni bir çalışma yapıldığı kaydedildi.

Buna göre, uygulamanın güncellenmesinin ardından istenilen hikayeye basılı tutarak, Snapchat'teki veya diğer platformlardaki arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.

ulusal.com.tr

Etiketler; #snapchat #bitmojine
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