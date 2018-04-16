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Snapchat'e güncelleme geldi! İşte iki yeni özellik

Snapchat'in bugün dağıtılan 10.30.0.13 sürümünde iki yeni özellik yer aldı. Buna göre, aynı anda en fazla 16 arkadaşla görüntülü konuşma yapılabilecek. Uygulamada arkadaş etiketlemek için yazı eklerden arkadaşın kullanıcı adını başına "@" koyarak yazmak yeterli olacak

Snapchat'e güncelleme geldi! İşte iki yeni özellik

Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından akıllı telefonlar için geliştirilmiş, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat'te yeni özellikler kullanıma sunuldu.

Yeni güncellemeyle, 10.30.0.13 sürümü dağıtıldı.

Bugün paylaşılan güncellemeyle iki yeni özellik kullanıcılara sunuldu.

Buna göre, artık Snapchat'te aynı anda en fazla 16 arkadaşla görüntülü konuşma yapılabilecek.

Uygulamadaki bir diğer özellik de arkadaş etiketlemeyle ilgili oldu.

Bu kapsamda arkadaş etiketleme için yazı eklerken arkadaşının kullanıcı adının başına "@" koyarak yazılması yeterli olacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #snapchat
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