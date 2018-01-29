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Snapchat'e yeni özellikler geldi

Snapchat için yeni güncelleme yayınlandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Sohbeti kaydetmek için dokun. Diğer seçenekler için basılı tut. Film rulondan hikayeye snap eklediğin zaman oluşan beyaz çerçeveyi kaldırdık. Grup sohbeti içindeyken konumunu paylaşan arkadaşlarını haritada gör" denildi

Snapchat'e yeni özellikler geldi

Anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat, yeni güncelleme yayınladı.

Şirket tarafından uygulama, 10.24.5.0 sürümüne güncellendi.

NE YENİLİKLER VAR

Yapılan açıklamaya göre, artık Snapchat'ta sohbeti kaydetmek için dokunmanız yeterli. Diğer seçenekler için ise basılı tutmanın gerektiği kaydedildi.

Grup sohbetinde mevcut olan bu özelliği şimdi bire bir sohbetlerde de kullanılabileceği belirtildi.

Film rulosundan hikayeye snap eklendiği zaman oluşan beyaz çerçevenin kaldırıldığı açıklandı.

Şirketin gönderdiği güncellemedeki bir diğer özellik ise, grup sohbetleri için.

Buna göre, grup sohbetinin içindeyken konumunu paylaşan arkadaşların haritada görülebileceği aktarıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #snapchat #chat #sohbet
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