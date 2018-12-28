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Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının reklamları yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarıyla hizmetlerinin reklamlarına yasak getirdi.

Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının reklamları yasaklandı
Ticaret Bakanlığınca, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarıyla hizmetlerinin reklamlarına yasak konuldu.

Bakanlığın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamlarının yanı sıra yasa dışı bahis, kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamayacak.

Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarıyla hizmetlerinin reklamına yer verilemeyecek. Her türlü ateşli ve ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamı yayınlanamayacak.

Kaynak: AA
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