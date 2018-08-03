Facebook saat 19 itibarıyla sosyal medya devi facebook çöktü. Kullanıcılar erişimde sıkıntı yaşıyor. Facebook çöktü mü? Face çöktü mü? Facebook çalışmıyor gibi kelimeler İnternette en çok arananlar arasına girdi

Herkesin sıklıkla kullandığı her anını paylaştığı sosyal medya devi Facebook çöktü.



Saat 19:00 itibarıyla girilemiyor.Kullanıcıların büyük bir kısmı hesaplarına erişim sorunu yaşıyor.



Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Face neden açılmıyor? soruları internette en çok arananlar arasına girdi.



Konuyla ilgili Facebook'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.