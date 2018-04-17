Twitter çöktü... Bu yazı çıkıyor
Twitter çöktü... Bu yazı çıkıyor
Erdoğan ile Ruhani görüştü! İşte konuşulanlar
Erdoğan ile Ruhani görüştü! İşte konuşulanlar
AKP'li vekilden erken seçim mesajı
AKP'li vekilden erken seçim mesajı
O üniversite ikiye bölünüyor!
O üniversite ikiye bölünüyor!

Son dakika haberleri: 17 Nisan 2018 Salı Twitter problemi neden girilemiyor Twitter çöktü mü

Son dakika haberleri: Sosyal medya sitesi Twitter'a neden girilmiyor? Twitter'da bağlantı sorunu mu var? Sosyal paylaşım platformu Twitter teknik bir hatadan dolayı erişim sağlanamıyor. Twitter'a masaüstü ve mobil uygulamadan giren kullanıcılar, bağlantı problemiyle yaşıyor. Ara ara kullanıcılar Twitter'a giriş sağlasa da bağlantı sorunu devam ediyor.. Öte yandan, yaşanan bağlantı sorununun ABD, Kuzey Avrupa ve Asya sunucularından kaynaklandığı raporlanıyor.

Son dakika haberleri: 17 Nisan 2018 Salı Twitter problemi neden girilemiyor Twitter çöktü mü

Sosyal medya sitesi Twitter'da bağlantı sorunu yaşanıyor. Twitter'a masaüstü ve mobil uygulamadan giren kullanıcılar "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" uyarısıyla karşılaşıyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken erişim sorunu yaklaşık 20 dakika sürdü.


 
Öte yandan, yaşanan bağlantı sorununun ABD, Kuzey Avrupa ve Asya sunucularından kaynaklandığı raporlanıyor.

Etiketler; #twitter #twitter çöktü #Twittera giriş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.