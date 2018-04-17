Son dakika haberleri: Sosyal medya sitesi Twitter'a neden girilmiyor? Twitter'da bağlantı sorunu mu var? Sosyal paylaşım platformu Twitter teknik bir hatadan dolayı erişim sağlanamıyor. Twitter'a masaüstü ve mobil uygulamadan giren kullanıcılar, bağlantı problemiyle yaşıyor. Ara ara kullanıcılar Twitter'a giriş sağlasa da bağlantı sorunu devam ediyor.. Öte yandan, yaşanan bağlantı sorununun ABD, Kuzey Avrupa ve Asya sunucularından kaynaklandığı raporlanıyor.

Sosyal medya sitesi Twitter'da bağlantı sorunu yaşanıyor. Twitter'a masaüstü ve mobil uygulamadan giren kullanıcılar "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" uyarısıyla karşılaşıyor.



Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken erişim sorunu yaklaşık 20 dakika sürdü.







Öte yandan, yaşanan bağlantı sorununun ABD, Kuzey Avrupa ve Asya sunucularından kaynaklandığı raporlanıyor.