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Son dakika haberleri... CloudFlare çöktü! Birçok siteye erişilemedi! (502 Bad Gateway hatası nedir, 502 Bad Gateway hatası nasıl çözülür)

İçerik dağıtım ağı, DDoS koruması, internet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli şirket CloudFlare, çöktü. CloudFlare hizmetini kullanan binlerce siteye erişim sağlanamadı. Dünya çapında pek çok sitenin altyapısını oluşturan DNS sağlayıcısı Cloudflare'de yaşanan teknik sorundan dolayı site girişleri ve diğer hizmetlerde kesinti oluştu. Yaklaşık 30 dakika sonra, servisteki sorun çözüldü

Son dakika haberleri... CloudFlare çöktü! Birçok siteye erişilemedi! (502 Bad Gateway hatası nedir, 502 Bad Gateway hatası nasıl çözülür)

İçerik dağıtım ağı, DDoS koruması, internet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli şirket CloudFlare'in servisine erişilemedi.

Türkiye'den birçok sitenin de aralarında bulunduğu internet sitelerine erişilemedi.

Erişim yapmak isteyen kullanıcılar, '502 Bad Gateway' hatasıyla karşılaştı.

Dünya çapında pek çok sitenin altyapısını oluşturan DNS sağlayıcısı Cloudflare'de yaşanan teknik sorundan dolayı site girişleri ve diğer hizmetlerde kesinti oluştu.

Kripto para borsaların CDN / DDoS koruma sağlayıcısı da olduğu belirtilen CloudFlare, farklı bölgelerde sorun yaşadığı aktarıldı.

Yaklaşık 30 dakika sonra, servisteki sorun çözüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #DDoS #erişim engeli #site #cloudflare
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