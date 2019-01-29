Diyanet İşleri Başkanlığının talebi üzerine, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince, kendisini "mehdi" ve "resul" ilan eden sözde peygamber İskender Evrenesoğlu'na ait 5 internet sitesine erişim engeli getirildi. Hakimlik, söz konusu Kur'an-ı Kerim meal ve tefsir sitelerinin İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğuna hükmetti

Diyanet İşleri Başkanlığının talebi üzerine, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince, kendisini "mehdi" ve "resul" ilan eden sözde peygamber İskender Evrenesoğlu'na ait 5 internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Evrenesoğlu'na ait olduğu belirlenen Kur'an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan internet sitelerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan inceleme sonunda "İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu" tespit edildi.



Kurul, sakıncalı meal ve tefsir yayınlarının erişiminin engellenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulundu.



Talebi değerlendiren Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, ilgili kanun maddesi gereğince söz konusu sitelerin İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğuna hükmederek, sitelerin erişimini engelledi.



Diyanetin "erişim engeli" talebi



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kur'an-ı Kerim meallerinin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca, Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleneceği ya da incelettirileceği bildirilmişti. Kararnamede, inceleme sonunda İslam'ın temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli merciye müracaatı üzerine, basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilebileceği ifade edilmişti.



Kararnamede, yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, bu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesinin yetkili kurumlardan istenebileceği kaydedilmişti.



İskender Evrenesoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve peygamber olduğunu, "Risalet Nurları" isimli kitabın ise vahiy yoluyla Allah tarafından yazdırıldığını iddia ediyor.