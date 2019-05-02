Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü. Milyonlarca kişinin kullandığı popüler uygulamalardan Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü. Ünlü üç uygulamanın da aynı anda çökmesi dikkat çekti. Çok sayıda kullanıcı, sosyal medya hesaplarından Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çöktüğünü bildiren mesajlar paylaştı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'a İstanbul genelinde yaşandı. Saat 15.50 sıralarında Instagram yine çöktü. Uygulama ana sayfasını yenilemek isteyen kullanıcılara, 'Akış Yenilenemedi' uyarısı gösterildi

Popüler uygulamalardan Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü.



Üç uygulamaya erişim sorunu yaşanıyor.



Milyonlarca kişinin kullandığı popüler uygulamalardan Facebook, Instagram ve WhatsApp, aynı anda erişilemedi.



Çok sayıda kullanıcı, sosyal medya hesaplarından Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çöktüğünü bildiren mesajlar paylaştı.



Facebook, Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu olduğu belirtildi.



HANGİ İLLERDEN ERİŞİM SORUNU VAR



Facebook'a erişim sorunu, İstanbul genelinde yaşanıyor.



Instagram'a erişim sorunu ise Türkiye'den ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Adana illerinden yaşanıyor.



Öte yandan WhatsApp'a da İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Konya'dan erişim sorunu yaşanıyor.



INSTAGRAM YİNE ÇÖKTÜ



Saat 15.50 sıralarında Instagram yine çöktü. Uygulama ana sayfasını yenilemek isteyen kullanıcılara, 'Akış Yenilenemedi' uyarısı gösterildi.



ulusal.com.tr











