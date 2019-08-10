Google, yaptığı açıklamayla Chrome tarayıcısında 2020 yılının aralık ayından itibaren Flash Player'i desteklemeyeceğini kaydetti. Yapılan açıklamada, "Üç yıl önce, masaüstü Chrome kullanıcılarının yüzde 80'i her gün Flash içeren bir siteyi ziyaret etti. Bugün kullanım sadece yüzde 17 ve azalmaya devam etmektedir." denildi

Google Chrome tarayıcısını açan kullanıcıların karşısına, "Aralık 2020'den sonra Flash Player desteklenmeyecektir" yazısı çıktı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Chrome, Adobe'nin 2020 sonunda Flash'ı desteklemeyi bırakmayı planladığını duyurduğunu belirtti.



Flash'ın 20 yıl boyunca oyun oynama, video izleme ve web üzerinde uygulama çalıştırma şeklini şekillendirmeye yardımcı olduğunun belirtildiği açıklamada Flash'ın son birkaç yılda daha az yaygınlaştığı ifade edildi.



Açıklamada, "Üç yıl önce, masaüstü Chrome kullanıcılarının yüzde 80'i her gün Flash içeren bir siteyi ziyaret etti. Bugün kullanım sadece yüzde 17 ve azalmaya devam etmektedir." denildi.



Chrome, Flash'ı tamamen tarayıcıdan 2020'nin sonuna doğru kaldıracaklarını açıkladı.



ulusal.com.tr



