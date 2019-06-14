Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da bir süredir "akış yenilenemedi" sorunu yaşanıyor. Instagram'a ne oldu, Instagram erişim sorunu

​Popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.



Instagram'a giren kullanıcılar "akış yenilenemedi" sorunu ile karşılaşıyor.





Ayrıntılar gelecek....