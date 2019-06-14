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Son dakika haberleri... Instagram çöktü mü? 14 Haziran 2019 İnstagram akış yenilenemedi sorunu

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da bir süredir "akış yenilenemedi" sorunu yaşanıyor. Instagram'a ne oldu, Instagram erişim sorunu

Son dakika haberleri... Instagram çöktü mü? 14 Haziran 2019 İnstagram akış yenilenemedi sorunu
​Popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.

Instagram'a giren kullanıcılar "akış yenilenemedi" sorunu ile karşılaşıyor.


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