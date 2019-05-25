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Son dakika haberleri... Instagram çöktü mü? 25 Mayıs 2019 instagram erişim sorunu

Milyonlarca kişinin kullandığı popüler uygulamalardan Instagram çöktü. Kullanıcılar Instagram'a neden erişilemiyor sorusunun yanıtını arıyor. İnstagram neden çöktü, resmi açıklama geldi mi?

Son dakika haberleri... Instagram çöktü mü? 25 Mayıs 2019 instagram erişim sorunu

Popüler uygulamalardan  Instagram çöktü. Saat 00:30 sıralarında Instagram çöktü. Uygulama ana sayfasını yenilemek isteyen kullanıcılara, 'Akış Yenilenemedi' uyarısı gösterildi.

Çok sayıda kullanıcı, sosyal medya hesaplarındanInstagram'ın çöktüğünü bildiren mesajlar paylaştı.

Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu olduğu belirtildi.

Bakanlıktan resmi açıklama geldiğinde haberimizde olacak.


 

Etiketler; #ınstagram
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