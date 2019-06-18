Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram çöktü mü, Instagram akış yenilenemedi sorunu

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da TSİ ile 18:45 itibariyle akış yenilenemedi sorunu yaşanıyor.



Instagram'a giren kullanıcılar "akış yenilenemedi" sorunu ile karşılaşıyor.



Instagram dünya genelinde erişim sorunu yaşıyor.



Geçtiğimiz Cuma günü Instagram'da aynı sorun yaşanmış ve yaklaşık 2 saat boyunca sürmüştü.



Instagram'dan konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde olacak.





