Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da TSİ ile 18:45 itibariyle akış yenilenemedi sorunu yaşanıyor.
Instagram'a giren kullanıcılar "akış yenilenemedi" sorunu ile karşılaşıyor.
Instagram dünya genelinde erişim sorunu yaşıyor.
Geçtiğimiz Cuma günü Instagram'da aynı sorun yaşanmış ve yaklaşık 2 saat boyunca sürmüştü.
Instagram'dan konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.