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Son dakika haberleri... Instagram çöktü mü, Instagram'da akış yenilenemedi sorunu ve diğer hatalar

Popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da bir süredir "akış yenilenemedi" sorunu yaşanıyor. Instagram kullanıcıları Türkiye saati ile 00:30 itibariyle ''Akış yenilenemiyor'' hatası ile karşılaşıyor. Instagram keşfet bölümüne giren kullanıcılar "Üzgünüz, ancak bir sorun oluştu. Lütfen tekrar dene" uyarısıyla karşılaşıyor. Bildirimler bölümüne girmek isteyen kullanıcılar ise "hareket yüklenemedi" hatasıyla karşılaşıyor

Son dakika haberleri... Instagram çöktü mü, Instagram'da akış yenilenemedi sorunu ve diğer hatalar

​Popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.

Instagram'a giren kullanıcılar "akış yenilenemedi" sorunu ile karşılaşıyor.

Instagram dünya genelinde erişim sorunu yaşıyor. 

Geçtiğimiz günlerde Instagram, WhatsApp ve Facebook'a aynı anda 2 saat boyunca erişim sağlanamamıştı..

Instagram keşfet bölümüne giren kullanıcılar "Üzgünüz, ancak bir sorun oluştu. Lütfen tekrar dene" uyarısıyla karşılaşıyor. 


Bildirimler bölümüne girmek isteyen kullanıcılar ise "hareket yüklenemedi" hatasıyla karşılaşıyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #ınstagram
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