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Son dakika haberleri... Periscope çöktü! 13 Mayıs Pazartesi Periscope giriş problemi (Periscope neden çöktü)

Ünlü canlı yayın yapma uygulaması Periscope, çöktü. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, "Üzgünüz, bir yükleme hatası oluştu. Lütfen yeniden deneyin" mesajıyla karşılaşıyor

Son dakika haberleri... Periscope çöktü! 13 Mayıs Pazartesi Periscope giriş problemi (Periscope neden çöktü)

Ünlü canlı yayın yapma uygulaması Periscope dünya genelinde kullanım dışı kaldı.

Periscope uygulamasına giren vatandaşlar, hata mesajıyla karşılaşıyor.

Mesajda, "Üzgünüz, bir yükleme hatası oluştu. Lütfen yeniden deneyin" ifadeleri yer aldı.

Dünya genelinde sorunun yaşandığı belirtilirken, henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #Periscope
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