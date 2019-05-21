Turknet kullanıcıları internete bağlanamıyor. Türkiye genelinde yaşanan kesintinin nedenini kullanıcıları merak ederken, Turknet yetkilileri ilk açıklamayı Twitter üzerinden ilk açıklamayı yaptı.

Türkiye genelinde Turknet kullanıcıları internet erişimi sağlayamıyor. Turknet kullanıcıları sosyal medya platfomları üzerinden kesintini nedenini merak ediyor.



Firmanın resmi sitesine ulamadığını belirten kullanıcılar, müşteri hizmetlerini dahi ulaşamadıklarını belirtti.



Turknet’ten Türkiye geneli yalanan internet kesintisiile ilgili ilk açıklama Twitter üzerinden yapıldı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre sorunun kaynağı araştırılıyor.



İşte o açıklama;

Merhabalar, şu an genel bir sorun yaşanıyor. Bu sorunu tüm birimlerimizle birlikte kontrol ediyoruz. Anlamaya ve çözmeye çalışıyoruz. Yaşamış olduğunuz bu sorun için sizlerden özür dileriz. Gelişmelerle ilgili size bilgi vereceğiz.

