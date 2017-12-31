Yeni yıla saatler kala popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta çöktü. WhatsApp'ta yaşanan sorun giderildi ve yeniden erişim sağlanmaya başladı. BTK'dan ilk açıklama geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşanıyor.



Dünyanın birçok noktasındaki kullanıcılar, WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşadığını sosyal medya siteleri aracılığıyla paylaşıyor.



Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.



WhatsApp'ta yaşanan sorun giderildi ve yeniden erişim sağlanmaya başladı.





BTK Başkanı'nın açıklama

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar..." dedi.







ulusal.com.tr