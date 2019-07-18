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Son dakika haberleri... Yaşlandırma uygulaması FaceApp açıklama yaptı (Yaşlandırma efekti nedir, yaşlandırma efekti nasıl yapılır)

Son günlerde popüler olan fotoğraf yaşlandırma efekti bulunan FaceApp uygulaması hakkında veri gizliliği iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili uygulamadan açıklama yapıldı. Açıklamada yüklenen fotoğrafların çoğunun 48 saat içerisinde sunucudan silindiği belirtildi. Ayrıca, her ne kadar galeriye erişim izni istense de, kullanılacak olan fotoğraf dışında diğer hiçbir fotoğrafın sunucularına yüklenmediği aktarıldı

Son dakika haberleri... Yaşlandırma uygulaması FaceApp açıklama yaptı (Yaşlandırma efekti nedir, yaşlandırma efekti nasıl yapılır)

Son günlerde sosyal medyada tam anlamıyla bir "yaşlandırma" rüzgarı esiyor. FaceApp isimli uygulama ile fotoğraflarını yaşlandıran kişilerin sayısı oldukça fazla. Ama bu uygulama, yetenekleri kadar, gizlilik ve mahremiyet şüpheleri ile de gündemde.

Aslında 2 yıl önce yayınlanan Rus yapımı uygulama, o zamanlarda da gizlilik endişeleri nedeniyle yayından kaldırılmıştı. Şimdi de, yani uygulamanın ikinci yayınlanmasında da aynı endişeler dile getiriliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, FaceApp uygulamasını geliştiren ekip, bu endişeleri giderebilmek için bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalardaki temel nokta, gizlilik ve mahremiyet ihlali olmadığı. Ekip, yüklenen fotoğrafların çoğunun 48 saat içerisinde sunucudan silindiğini söylüyor.

Ayrıca, her ne kadar galeriye erişim izni istense de, kullanılacak olan fotoğraf dışında diğer hiç bir fotoğrafın sunucularına yüklenmediğini söylüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yaşlandırma uygulaması #faceapp
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