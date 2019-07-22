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Son dakika haberleri... Yukiya Amano: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı hayatını kaybetti

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Yukiya Amano'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Ölüm haberi IAEA'in üye ülkelere geçtiği bir notla duyuruldu

Son dakika haberleri... Yukiya Amano: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı hayatını kaybetti

BBC Türkçe'nin haberine göre, 72 yaşındaki Japon diplomat, iki yıl önce üçüncü kez dört yıllık bir dönem için göreve getirilmişti ve görev süresi 30 Kasım 2021'de dolacaktı.

Ancak geçen hafta, Amano'nun açıklanmayan bir hastalık nedeniyle görevi gelecek Mart ayında, planlanandan erken bırakacağı açıklanmıştı.

Amano'nun sağlığı, IAEA'in geçen Eylül ayında kurumun merkezinin bulunduğu Avusturya'da açıklanmayan bir tedavi aldığını açıklamasından sonra, görünür derecede kötüleşmişti.

Ancak Japon diplomat, IAEA'in faaliyetlerinin başında kalmayı ve kurumu yönetmeyi sürdürmüştü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #atom enerjisi #Yukiya Amano
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