Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram çöktü. Sosyal medya mecraları arasında en çok kullanılanlardan biri olan Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Instagram akışı neden yenilenemiyor? 13 Temmuz 2018 Instagram'a giriş sorunu

Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram çöktü! Kullanıcılar Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor.Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Saat 21.45 sularında başlayan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar telefondan veya bilgisayar üzerinden Instagram'a erişemiyor, fotoğraf yükleyip mevcut fotoğraflara bakamıyor.Çok sayıda kullanıcı Instagram'a neden girilemiyor sorusunun cevabını aramaya başladı.Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.BTK da Instagram'ın çökmesiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.BTK, daha önce yaşanan Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerindeki erişim sorunlarında hemen açıklama yapıyordu.