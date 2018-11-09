Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram çöktü. Instagram profiline giren kullanıcılar akış yenilenemedi sorunuyla karşılaşıyor. İnstagram'a neden ulaşılamıyor?

Sosyal paylaşım uygulaması instagrama bir süredir erişim sorunu yaşanıyor.



Kullanıcılar Instagram profiline girdiklerinde akış yenilenemedi sorunuyla karşılaşıyor



Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı öğrenildi.



Dünya genelinde yaşanan sorunla ilgili Instagram tarafından bir açıklama yapılmış değil.



Ayrıntılar gelecek...

