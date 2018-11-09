Sosyal paylaşım uygulaması instagrama bir süredir erişim sorunu yaşanıyor.
Kullanıcılar Instagram profiline girdiklerinde akış yenilenemedi sorunuyla karşılaşıyor
Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı öğrenildi.
Dünya genelinde yaşanan sorunla ilgili Instagram tarafından bir açıklama yapılmış değil.
Ayrıntılar gelecek...
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