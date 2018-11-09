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Son Dakika: Instagram çöktü mü? 9 Kasım 2018 instagram erişim sorunu

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram çöktü. Instagram profiline giren kullanıcılar akış yenilenemedi sorunuyla karşılaşıyor. İnstagram'a neden ulaşılamıyor?

Son Dakika: Instagram çöktü mü? 9 Kasım 2018 instagram erişim sorunu
Sosyal paylaşım uygulaması instagrama bir süredir erişim sorunu yaşanıyor.

Kullanıcılar Instagram profiline girdiklerinde akış yenilenemedi sorunuyla karşılaşıyor

Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı öğrenildi.

Dünya genelinde yaşanan sorunla ilgili Instagram tarafından bir açıklama yapılmış değil.

Ayrıntılar gelecek...
 
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