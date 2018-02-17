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Son dakika: YouTube, Snapchat ve Google'a girilemiyor mu? 17 Şubat 2018 Cumartesi

YouTube ve Snapchat'e girilemedi. Çok sayıda kullanıcı, sosyal medya hesaplarından YouTube ve Snapchat'e giremediğini belirten paylaşımlar yaptı. Sorunla ilgili bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Google servislerine de erişimde sıkıntı yaşandığı, Spotify ile ilgili problemin olduğu aktarıldı. Sorunlar, bir süre sonra giderildi

Son dakika: YouTube, Snapchat ve Google'a girilemiyor mu? 17 Şubat 2018 Cumartesi

Video paylaşım platformu YouTube ve mesajlaşma uygulaması Snapchat'e giriş yapılmadığı belirtildi.

Çok sayıda kullanıcı, sosyal medya hesaplarından YouTube ve Snapchat'e girilemediğini belirten mesajlar paylaştı.

YouTube ve Snapchat'e neden girilemiyor?

YouTube ve Snapchat'e neden girilemediğine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmazken sorunun dünya genelinde yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan bazı kullancılar arama motoru Google ve müzik platformu Spotify'a da erişimde problemlerin yaşandığını aktardı.

Problemleri bir süre sonra giderildi.

Kullanıcılar şu mesajları paylaştı:

"youtube bu hareketler sana yakışmıyor.. :)

Sizin de youtube ve spotifyda bir sıkıntı var mı ya

koca youtube nasıl çökmüş olm

YouTube değil çöken benim hayallerim... 

youtube bile bana error verdi.

Youtube kafayı yedi ağlıycam

Arkadaşlar tam Yutuber oldum,Youtube çöktü

YouTube çökmüş hayırlı olsun

İlk defa youtube kilitlendi.

YouTube vpn olmadan çalışmıyor. Sebebini bilen?

youtube'un çöktüğünü twitter'dan öğrendim abi çok yalnızım

Youtube bi kendine gel.

40 yılın başı bi youtube'a gireyim dedim onda da çöktü sanırım evren ders çalış diyor

YouTube ve Gmail de bağlantı sorunu yaşanıyor"

ulusal.com.tr

Etiketler; #youtube #snapchat #youtube neden girilemiyor #snapchat neden girilemiyor
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