YouTube ve Snapchat'e girilemedi. Çok sayıda kullanıcı, sosyal medya hesaplarından YouTube ve Snapchat'e giremediğini belirten paylaşımlar yaptı. Sorunla ilgili bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Google servislerine de erişimde sıkıntı yaşandığı, Spotify ile ilgili problemin olduğu aktarıldı. Sorunlar, bir süre sonra giderildi

Video paylaşım platformu YouTube ve mesajlaşma uygulaması Snapchat'e giriş yapılmadığı belirtildi.



Çok sayıda kullanıcı, sosyal medya hesaplarından YouTube ve Snapchat'e girilemediğini belirten mesajlar paylaştı.



YouTube ve Snapchat'e neden girilemiyor?



YouTube ve Snapchat'e neden girilemediğine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmazken sorunun dünya genelinde yaşandığı öğrenildi.



Öte yandan bazı kullancılar arama motoru Google ve müzik platformu Spotify'a da erişimde problemlerin yaşandığını aktardı.



Problemleri bir süre sonra giderildi.



Kullanıcılar şu mesajları paylaştı:



"youtube bu hareketler sana yakışmıyor.. :)



Sizin de youtube ve spotifyda bir sıkıntı var mı ya



koca youtube nasıl çökmüş olm



YouTube değil çöken benim hayallerim...



youtube bile bana error verdi.



Youtube kafayı yedi ağlıycam



Arkadaşlar tam Yutuber oldum,Youtube çöktü



YouTube çökmüş hayırlı olsun



İlk defa youtube kilitlendi.



YouTube vpn olmadan çalışmıyor. Sebebini bilen?



youtube'un çöktüğünü twitter'dan öğrendim abi çok yalnızım



Youtube bi kendine gel.



40 yılın başı bi youtube'a gireyim dedim onda da çöktü sanırım evren ders çalış diyor



YouTube ve Gmail de bağlantı sorunu yaşanıyor"



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