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Sosyal medya paylaşımları baş ağrıtabilir

Sosyal medya hayatımızın bir parçası haline geldi. Günde defalarca sosyal ağlara girip yazıyoruz, paylaşıyoruz ya da beğeniyoruz. Peki, cezai sorumluluklarını biliyor muyuz? Özgür Doğu Saymaz'ın haberini, Akın Kara'nın görüntüleriyle getiriyoruz ekranlarınıza.

Sosyal medya paylaşımları baş ağrıtabilir
Sosyal medyada kaynağını sorgulamadan, doğruluğundan emin olmadan paylaştığınız iletiler, hukuki olarak başınızı ağrıtabilir.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Alikılıç, içerikleri paylaşmadan önce yapılması gerekenleri anlattı. 

Sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlar, olumlulardan daha fazla. Kişi, kurum ve markaların hedef alınması cezai yaptırımları da beraberinde getiriyor. 

Sosyal Medya kuralsız mı? Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Öğretim Üyesi Dr. Candide Şentürk bu soruya yanıt verdi. 

Son günlerde "sorumluluk reddi beyanı" ile cezi işlemden kurtulacağı tartışılıyor. Ancak bu beyanın verilmesi de hukuki işlemden kişileri kurtarmıyor. 

Kullanıcılar, sosyal medayada paylaştıkları, yazdıkları ve beğeniler her içerikten sorumlu olduğunu unutmamalı.


HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ - KAMERAMAN: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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