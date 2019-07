Sosyal medyada 'Kriminal' zamana dikkat

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Eraslan, "Sosyal medyayı mutlaka belli saat dilimi içinde kullanmamız gerekiyor. Kriminal zaman dilimi olan saat 02.00 ile 05.00'de istenmeyen, kötü paylaşımlar yapılabiliyor" dedi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama, Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, "Off time", "Prime time" ve "Kriminal" olarak zaman dilimlerine ayırdıklarısosyal medya kullanım saatlerine dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

SODİGEM Müdürü ve sosyal medya uzmanı Doç. Dr. Levent Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya nüfusunun 3'te 2'sinin sosyal medya kullandığını belirterek, söz konusu durumu akıllı telefonların ve ADSL internet bağlantılarının yaygınlaşmasının sağladığını kaydetti.

Dünyanın adeta online bir köye dönüştüğünü vurgulayan Eraslan, "Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ülkemize de yansıdı. Ülkemizde de nüfusa oranlandığından sosyal medya kullanımında dünyada ilk 5 ya da 6. sırada yer alıyoruz." dedi.

Her toplumun kendi sosyal medya kullanım alışkanlıkları, amaçları ve biçimleri bulunduğunu belirten Eraslan, şöyle konuştu:

"Burada üzerinde çalıştığım sosyal medya sosyoloji kavramı önümüze çıkıyor. İngiltere ve ABD'de sosyal medya daha çok 'blog' denilen yazma tarzında kullanılıyor. Hindistan ve Rusya ağırlık bölgede online iletişim amaçlı kullanım var. Türkiye'de ise dinleme ve izleme amaçlı kullanım söz konusu. Ülkemizde 43 milyon Facebook, 38 milyon Instagram, 9 milyon Twitter, 28,8 milyon da Youtube kullanıcısı var."



Günlük 7 saat ekranın 5 saati telefon ekranı

Eraslan, Türkçe'nin dünyadaki sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan 8. dil konumunda olduğuna değinerek, Türkiye'de bir kişinin birden fazla sosyal ağının bulunduğunu vurguladı.

Türk toplumunun günün 7 saatini ekrana bakarak geçirdiğini anlatan Eraslan, "Bunun iki saati televizyon, 5 saati ise telefon ekranındaki sosyal medyada geçiyor. İnsanlar artık, televizyon kanallarına hapis olmak istemiyor çünkü kendi kanalları var. İstedikleri kişiler, izledikleri sosyal ağlar var. Proaktif olmak istiyorlar." diye konuştu.



Eraslan, sosyal medyanın etkin ve bilinçli kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, şu görüşlerini paylaştı:

"Sosyal medyayı mutlaka belli saat dilimi içinde kullanmamız gerekiyor. 'Prime time' denilen ana etkileşim zamanları, 'Off time' adı verilen kapalı zamanları ve 'Kriminal' zamanları vardır. Off time, sabah saatlerini kapsar. Günlük hayata başlama sürelerinde çok paylaşım yapılmamaktadır. Prime time, saat 20.00 ile 23.00 arasındadır. Bu zaman diliminde insanlar eline telefonlarını yoğun olarak almaya başlıyor. Normal kullanıcılar bu sürecin ardından sosyal medyada bulunmaya son veriyor. Kriminal zaman dilimi olan saat 02.00 ile 05.00'de ise istenmeyen, kötü paylaşımlar yapılabiliyor. Bu zaman dilimine dikkat edilmesi gerekiyor."

Sosyal medyayı öğrenme amacıyla kullanmak gerektiğini anlatan Eraslan, "Enformasyon amaçlı kullanmak çok önemli. Eğlence amaçlı kullanıldığından farklı boyutlar çıkabiliyor. Çok ciddi bir güç alanı oluşturabiliyor. Etkili ve bilinçli kullanılmazsa problemler ortaya çıkacaktır." değerlendirmesini yaptı.