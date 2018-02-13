Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gıda, yakıt ve su yüklü kargoları götürecek Soyuz-2.1a roketi fırlatıldı.

Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gıda, yakıt ve su yüklü kargoları götürecek Soyuz-2.1a roketi fırlatıldı.



Rusya'nın uzay şirketi Roscosmos, internet sitesi aracılığıyla roketin fırlatılma anını canlı verdi.



Progess MC-08 kargo kapsülünü taşıyan Soyus-2.1a roketi yerel saatle 14.13'te uzay yolculuğuna başladı.



Uluslararası Uzay İstasyonu'na kuru yük, yakıt, su ve hava tüpleri taşıyan kargo kapsülünün 2 gün sonra istasyona ulaşması bekleniyor.



Soyuz-2.1a roketinin uzay yolculuğu, pazar günü fırlatılmasına az bir süre kala henüz açıklanmayan nedenlerle ertelenmişti.



Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluşları tarafından modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, bilimsel araştırmalar yürütülüyor.

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