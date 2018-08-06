SpaceX ile Boeing insanlı uzay uçuşlarına başlıyor. 2019'un ortasına kadar insanlı test uçuşu tamamlanacak.

SpaceX ile Boeing, insanlı uzay uçuşlarına gelecek yıl başlayacak.Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı, özel mekik üreticisi SpaceX ile Boeing'in gelecek yılın ortasında insanlı uzay uçuşlarına başlayabileceğini bildirdi.NASA, ilk insanlı test ve insanlı görev uçuşlarında yer alacak astronotların isimlerini açıklamıştı. Şimdi de söz konusu uçuşların ne zaman yapılabileceğine dair öngörüler paylaşıldı.2019 ortasına kadar insanlı test uçuşunu tamamlaması bekleniyor.İnsanlı test uçuşlarını ardınan her iki mekik projesi de NASA'nın sertifikasyon prosedüründen geçecek. Prosedürleri tamamlamaları halinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımaya başlayacak.Halen Amerikalı astronotlar Rusya tarafından taşınıyor. Bu konuda Rusya ile yapılan anlaşmanın süresi ise Nisan 2019'da doluyor. Bu tarihten sonra özel şirketlerin insanlı uçuşlarının devreye girmesi bekleniyor.