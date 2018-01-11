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Spectre ve Meltdown için yayınlanan yamalar AMD bilgisayarları bozuyor

Microsoft tarafından Windows için yayınlanan güncel güvenlik yamaları, AMD işlemcili bazı bilgisayarların bozulmasına sebep oluyor

Spectre ve Meltdown için yayınlanan yamalar AMD bilgisayarları bozuyor

Microsoft'un Spectre ve Meltdown güvenlik açıkları için yayınladığı güvenlik yamaları, bazı AMD işlemcili bilgisayarların açılmamasına sebep oluyor. Kullanıcılar bilgisayarların sürekli "mavi ekran" verdiğini belirtiyor.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimler üzerine, Microsoft 3 Ocak'ta yayınladığı güvenlik yamalarının AMD işlemcili bilgisayarlara indirilmesini engelledi.

Habertürk gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD'li teknoloji şirketi, söz konusu problemin işlemci üreticisinin Windows güvenlik yamaları için gerekli dokümantasyonu doğru şekilde yapmaması nedeniyle yaşandığını duyurdu.

AMD ve Microsoft, söz konusu sorunu çözmek için çalışmaya başladılar ve AMD'ye kalırsa kısa süre içerisinde bu bilgisayarlar da Spectre ve Meltdown'a karşı güvenlik yamalarını sorunsuzca alabilecek.

Microsoft, yamaları yükledikten sonra bilgisayarları açılmayan kullanıcılara güvenli modda başlatma veya işletim sistemini yeniden yükleme gibi alternatif başlatma yöntemlerini denemelerini öneriyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #spectre #meltdown #amd
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