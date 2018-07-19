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Spotify kullanıyorsanız dikkat! Çok önemli değişiklik

Spotify, sürüş esnasında dikkat dağınıklığını azaltmak için sade bir arayüz test ediyor.

Spotify kullanıyorsanız dikkat! Çok önemli değişiklik

Görünüşe bakılırsa Spotify araç sürerken uygulama kullanmayı daha az dikkat dağıtan bir hale getirmek için yeni sade arayüz modunu test ediyor. Özelliği ilk olarak Spotify'ı kablosuz bluetooth bir cihaza bağladıktan sonra arayüzün sadeleştiğini fark eden bir kullanıcı buldu. Bu durum hakkında açıklama yapan bir Spotify temsilcisi, sürücü modunun test aşamasında olduğunu ve kullanıcı kitlesinin sadece %3'ünü etkilediğini söyledi.

Ekran görüntüsüne bakılırsa, sürüş esnasında kullanımı kolaylaştırmak ve dikkat dağılmasını azaltmak için arayüzde olabildiğince iri harfler ve ikonlar kullanılmış. Ayrıca renk skalası da üç renge indirilmiş ve albüm kapağı görseli gizlenmiş durumda. Spotify temsilcisi testin sadece iOS'da gerçekleştiğini söylese de, yeniliği fark eden kullanıcı ekran görüntüsünü Android bir telefondan almış.

En son raporlara göre Spotify, Amerika'daki tahtını Apple Music'e kaptırmış olsa da, dünya çapında en çok kullanılan müzik akışı hizmeti konumunda bulunuyor. Test aşamasında olan bu sürücü modu genel kullanıma açılırsa dünya çapında birçok sürücü daha güvenli bir şekilde müzik dinleyerek sürüş yapabilecektir.


Kaynak: DHA
Etiketler; #spotify
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