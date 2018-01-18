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Tarihin en sıcak ikinci yılı 2017 oldu

NASA, 2017'nin tarihteki en sıcak ikinci yıl olduğunu açıkladı

Tarihin en sıcak ikinci yılı 2017 oldu

ABD'nin Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2017'nin tarihin en sıcak ikinci yılı olduğunu duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, Dünya'da uzun dönem ısınma trendinin devam ettiği vurgulanarak, 2017'deki küresel ortalama kara sıcaklığının, 1951-1980 yılları arasındaki ortalamaya göre, 0,9 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada, verilerin toplanmaya başladığı 1880 senesinden bu yana 2017'nin tarihteki en sıcak ikinci, 2016'nın ise tarihin en sıcak yılı olduğu bildirildi.

Öte yandan açıklamada, ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) araştırmasına göre, 2017'nin tarihteki en sıcak üçüncü yıl olduğu bilgisine yer verilerek, NASA ve NOAA araştırmaları arasındaki farkın iki kuruluşun değişik araştırma metotları kullanmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, her iki kuruluşun araştırmalarına göre, tarihin en sıcak 5 yılının 2010'dan bu yana gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Görüşlerine açıklamada yer verilen NASA'ya bağlı New York'taki Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü (GISS) Direktörü Gavin Schmidt, "Son 40 seneye baktığımızda gezegen genelinde hızlı ısınma trendi devam ediyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca artan karbondioksit ve diğer insan kaynaklı emisyonlar nedeniyle Dünya'nın ortalama kara sıcaklığının son 100 yılda 1 dereceden daha fazla artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) #en sıcak yıl #hava sıcaklığı
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