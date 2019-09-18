Teknofest ziyaretçilerini bekliyor. Atatürk Havalimanı'ndaki festivalde milli gücümüz sergileniyor. AKINCI'dan ANKA'ya, MMU'dan CEZERİ'ye tüm milli ürünler büyük beğeni topladı. Milli İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, Ulusal Kanal'a milli teknolojideki atılımları değerlendirdi.

Heyecanla beklenen TEKNOFEST kapılarını açtı.



Milli teknolojinin damga vurduğu festivalin başlamasıyla vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti.



Türkiye'nin milli gücü festival alanındaydı. Öne çıkan ürün ise teröristlerin korkulu rüyası olacak Akıncı oldu.



Yüksek irtifa uzun hava kalkış sınıfı Akıncı taaruzu İHA projesi 900 kg faydalı yük taşıyabiliyor. 450 kg dahili faydalı yük taşıyabiliyor. İHA tamamen yerli imkanlarla üretiliyor. Burada sergilendikten sonra Akıncı Bayraktar Akıncı İHA'sı terörle mücadelede ilk seferini de yapacak.



Milli İHA ve SİHA'ların mimarı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ulusal Kanal'a festivali değerlendirdi.



Bayraktar, Akıncı'yı anlattı...



Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Türkiye'nin teknolojideki hamlelerinin önemine değindi.



Festivalde, Rusya'nın çok amaçlı avcı jeti Su-35 İstanbul semalarında gösteri yaptı...



Teknofest'in en ağır konuklarından biri de Rus savaş uçağı Su-35 oldu. Su-35'ler Teknofest kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Milli teknolojinin ürünleri ANKA ve AKSUNGUR İHA'nın yanı sıra tüm savaş uçaklarını gölgede bırakacak MMU da alandaydı... Uçağın birebir modeli büyük beğeni topladı.



F-35 mi? Su-35 mi? Su-57 mi tartışmalarına son verecek MMU yani Milli Muharip Uçağı da Teknofest'te sergilendi. MMU'nun milli mühimmatları da alanda görücüye çıktı.



Festivalde, PKK ile mücadelede öne çıkan, Türkiye'nin hava gücünde etkin olan SİHA'lar, İHA'lar, jetler vatandaşlar tarafından yakından incelendi.



SİHA'nın yanındayız. Terörle mücadelede etkin olarak rol oynayan SİHA'larımızdan biri Bayraktar TB2 S/İHA'sı. Silahlı İnsansız Hava Aracı. Her geçen gün terörle mücadele artarak devam ederken işte etkin olarak rol oynayan SİHA'larımız bunlar. Burada vatandaşlarımız o SİHA'ları yakından görme fırsatı buluyor.



Sivil araçlardan en çok dikkat çeken ise "uçan otomobil" oldu.



Bu yıl 2'si düzenlenen Teknofest'in 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağı tahmin ediliyor.



Sivil ve askeri savunma ürünlerinin milli ürünlerin sergilendiği görücüye çıktığı Teknofest'e vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.



Genç beyinlerin yarışmalarla teknolojideki gelişimlerini gösterdiği festival 22 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek...





HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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