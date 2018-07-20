Gorilla Glass'ın üreticisi Corning, yeni kırılmaz koruma camı Gorilla Glass 6'yı tanıttı. Bu yeni cam, sert düşmelere karşı hayli dayanıklı olduğu dikkat çekiyor ve telefonların kolayca kırılan veya çatlayan ekranları sorun olmaktan çıkıyor!

Çok çeşitli sektörlere üretim yapan ama özellikle de ürettiği akıllı telefon camlarıyla tanınan Corning, yeni ürettiği kırılmaz cam Gorilla Glass 6'yı tanıttı. Firma, yeni camın şimdiye kadar ürettikleri en dayanıklı kırılmaz cam olduğunu iddia ediyor.



Gorilla Glass 6, bir önceki camlara göre düşme ve çarpmalara karşı daha dayanıklı olduğunu belirtiyor. Yaptığı araştırmalara göre Corning, kullanıcıların telefonlarını yılda birkaç kez düşürdüğünü ifade ediyor. Gorilla Glass 6, bu düşme ve çarpmaları düşünerek birden fazla düşmeye dayanacak şekilde geliştirilmiş. Şirket yaptığı testlerde bu yeni camın, bir metreden sert bir yüzeye düşmelere 15 kez kırılmadan dayandığını kaydetti.







Kırılmaz camlar tabii ki telefonların ön yüzeylerinin dışında arka yüzeyinde de kullanılabiliyor. Birçok kullanıcı arka yüzeyde kullanılan camların telefonu daha kırılgan yaptığını belirtse de Gorilla Glass 6'nın bu sorunu çözeceği umuluyor.

