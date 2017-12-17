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Telefonunuzdaki bu çizgiye dikkat! Bakın ne işe yarıyor

Telefonunuzun hemen sağ üst köşesine yeni eklenen bu çizgiye hiç dikkat ettiniz mi? Eğer hala bilmiyorsanız mutlaka öğrenin! Bakın ne işinize yarayacak?

Telefonunuzdaki bu çizgiye dikkat! Bakın ne işe yarıyor

Telefonunuzun hemen sağ üst köşesine yeni eklenen bu çizgiye hiç dikkat ettiniz mi? Eğer hala bilmiyorsanız mutlaka öğrenin! Bakın ne işinize yarayacak?



İlk kez iPhone X'lerde bu çizgi görülmeye başladı; ekran kilidi açıkken bu çizgiye dokunup aşağı doğru sürüklerseniz kısa yol menüsünü karşınızda göreceksiniz.



Her iPhone modelinde, arka kamera lensinin yanında küçük bir delik var. Çok önemli bir amaca hizmet eden bu ufak ayrıntının ne işe yaradığını daha önce düşündünüz mü?

Bu deliğin görevi aslında iPhone 5’ten bu yana piyasaya sürülen bütün cihazlarda aynı. Yani bugün gördüğünüz hemen hemen her iPhone’daki bu delik, bir mikrofon.



Uçak modunun şarj sırasında kullanılmasının faydasını biliyor musunuz?Telefonu uçuş moduna alıp şarja takarsanız 50 kat daha hızlı şarj olur./Hürriyet

Etiketler; #telefon #iPhone X #ekran kilidi #iPhone 5
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