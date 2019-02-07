Anti-virüs yazılım şirketi Trend Micro tarafından açıklanan bilgilere göre, bu yazılım telefondaki bilgileri çalıp aktarıyor. Bilgilere göre, Google'ın market uygulamasından da sildiği, bilgileri çalan uygulamaların sayısı 29. İşte o uygulamaların isimleri

Güvenlik yazılım şirketi Trend Micro tarafından 29 uygulamadan birinin veya birkaçının yüklü olduğu mobil cihazlardaki bilgiler dışarı aktarılıyor.



Google'ın market uygulamasından da kaldırdığı bu uygulamalar cep telefonu, tablet gibi mobil cihazlarınızda yüklüyse hemen silin.



İşte o uygulamaların isimleri:



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