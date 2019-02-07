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Telefonunuzdan hemen silmeniz gereken 29 uygulama! İşte isimleri

Anti-virüs yazılım şirketi Trend Micro tarafından açıklanan bilgilere göre, bu yazılım telefondaki bilgileri çalıp aktarıyor. Bilgilere göre, Google'ın market uygulamasından da sildiği, bilgileri çalan uygulamaların sayısı 29. İşte o uygulamaların isimleri

Telefonunuzdan hemen silmeniz gereken 29 uygulama! İşte isimleri

Güvenlik yazılım şirketi Trend Micro tarafından 29 uygulamadan birinin veya birkaçının yüklü olduğu mobil cihazlardaki bilgiler dışarı aktarılıyor.

Google'ın market uygulamasından da kaldırdığı bu uygulamalar cep telefonu, tablet gibi mobil cihazlarınızda yüklüyse hemen silin.

İşte o uygulamaların isimleri:

"Pro Camera Beauty

Cartoon Art Photo

Emoji Camera

Artistic effect Filter

Art Editor

Selfie Camera Pro

Horizon Beauty Camera

Super Camera

Art Effects for Photo

Awesome Cartoon Art

Art Filter Photo

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

Art Effect

Photo Editor

Wallpapers HD

Magic Art Filter Photo Editor

Fill Art Photo Editor

ArtFlipPhotoEditing

Art Filter

Cartoon Art Photo

Prizma Photo Effect

Cartoon Art Photo Filter

Art Filter Photo Editor

Pixture

Art Effect

Photo Art Effect

Cartoon Photo Filter"

ulusal.com.tr

Etiketler; #trend micro #google #android
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