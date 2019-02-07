Güvenlik yazılım şirketi Trend Micro tarafından 29 uygulamadan birinin veya birkaçının yüklü olduğu mobil cihazlardaki bilgiler dışarı aktarılıyor.
Google'ın market uygulamasından da kaldırdığı bu uygulamalar cep telefonu, tablet gibi mobil cihazlarınızda yüklüyse hemen silin.
İşte o uygulamaların isimleri:
"Pro Camera Beauty
Cartoon Art Photo
Emoji Camera
Artistic effect Filter
Art Editor
Selfie Camera Pro
Horizon Beauty Camera
Super Camera
Art Effects for Photo
Awesome Cartoon Art
Art Filter Photo
Art Filter Photo Effects
Cartoon Effect
Art Effect
Photo Editor
Wallpapers HD
Magic Art Filter Photo Editor
Fill Art Photo Editor
ArtFlipPhotoEditing
Art Filter
Cartoon Art Photo
Prizma Photo Effect
Cartoon Art Photo Filter
Art Filter Photo Editor
Pixture
Art Effect
Photo Art Effect
Cartoon Photo Filter"
ulusal.com.tr
Anti-virüs yazılım şirketi Trend Micro tarafından açıklanan bilgilere göre, bu yazılım telefondaki bilgileri çalıp aktarıyor. Bilgilere göre, Google'ın market uygulamasından da sildiği, bilgileri çalan uygulamaların sayısı 29. İşte o uygulamaların isimleri
Güvenlik yazılım şirketi Trend Micro tarafından 29 uygulamadan birinin veya birkaçının yüklü olduğu mobil cihazlardaki bilgiler dışarı aktarılıyor.