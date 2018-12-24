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Teröristlerin korkulu rüyası Bora-12

Onunla terör hedefleri tam on ikiden vuruluyor. Operasyonların başarısında güvenlik güçlerine büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Bora-12, alanında en iyi keskin nişancı tüfeği.

Teröristlerin korkulu rüyası Bora-12

Tüm testleri başarı ile geçti. Uluslararası platformda birincilik etti. Teröristlerin korkulu rüyası oldu. 

JMK Bora-12. Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği.

Tüfeğin Ar-Ge çalışmaları 2008 yılında başladı. 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine geçti. 

Pakistan ve Suudi Arabistan'da testlere katıldı, tüm testleri başarıyla tamamladı. 

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, "daha iyilerini de yağacağız" diyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde yürüttüğü operasyonlarda kullanıılıyor milli tüfeğimiz. Teröristler için "korku" demek o. 

Bora-12 talep olması halinde ihraç da edilebilecek. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Bora-12
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