Türk Hava Yollarının 85'inci yıldönümü kutlamaları için bedava bilet dağıttığı mesajları, THY tarafından yalanlandı.

THY'den ödül bilet uyarısı geldi. Son günlerde hızla yayılan ödül biletler dolandırıcıların ekmek kapısı haline geldi. Talimatları yerine getirenlerin bedava bilet kazandıkları söylendi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter üzerinden olayı yalanlarken uyarıda da bulundu.



"Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.