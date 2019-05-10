Türk mühendisleri ülkemizin ilk robotik hücresini yaptı.
Bu başarıya Kocaeli'de bir grup mühendis imzasını attı. Ar-Ge ve inovasyonları yapılarak otomotiv üretim hatları için sanal devreye alma simülasyonuyla robotik hücre geliştirildi. Yazılımın faydası ise saymakla bitmiyor.
Kurulan bu sistemde müşterinin kendilerine sadece üretim hızı ve operatör sayısını söylemesi yeterli oluyor. Gerisi tamamen bu sistemin sağladıklarına kalıyor.
Maliyeti ve kalitesiyle öne çıkan robotik hücreyle ilgili ilk anlaşma dünyaca ünlü bir otomobil üreticisiyle yapıldı.
Robotik sistemler alanında çalışan elektrik mühendisi Haluk Özcan, yüzde 100 Türk mühendislerle birlikte geliştirdikleri bu sistemle, ihracatta da gelişim hedeflediklerini belirtti.
ulusal.com.tr
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