Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, WhatsApp ve Snapchat gibi mesajlaşma uygulamaları ile teknoloji şirketi Google'ı "kağıttan kaplanlara" benzeterek, "Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı." dedi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Genel Müdürlüğünde, Anadolu Ajansı Ekonomi ve Finans Haberleri Yayın Yönetmeni Fırat Gazel, Ekonomi Haberleri Editörü Serhat Akkan ve Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan'ı kabul etti.



Turkcell olarak 3 yıldır bir dönüşüm içinde olduklarını anlatan Terzioğlu, bu dönüşümle dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olduklarını söyledi.



Turkcell'e dünyada "dijital operatör" olarak bakıldığını ifade eden Terzioğlu, ham data hizmetinden "işlenmiş data" yani dijital servise geçtiklerini, ses, data, arama motoru, anlık mesajlaşma, mesaj, televizyon, bulut, ödeme gibi farklı hizmet sunduklarını belirtti.



Klasik bir telekom operatörünün müşterisiyle ilişkisinin arama ve aranma olmak üzere toplam 32 dakika sürdüğüne işaret eden Terzioğlu, Turkcell'in ise buna ek, 24 dakika müzik dinleme, 31 dakika gazete ve dergi okuma, 56 dakika televizyon seyretme, 13 dakika anlık mesajlaşma olmak üzere müşterileriyle çok daha uzun süreli bir ilişki içinde olduğunu kaydetti.



Terzioğlu, müşterilerine verdikleri hizmete göre başarılarını ölçtüklerini vurgulayarak, yerli bir oyuncu olarak pazar payı kazanmanın mümkün olduğunu gösterdiklerinin altını çizdi. Terzioğlu, "Bugün Yaani'nin 3,5 milyon kullanıcısı var. Yandex senelerce uğraştı şu anda yüzde 3 civarı pazar payları var. Geldikleri en yüksek pazar payı yüzde 8'di. 3 ay oldu lansmanı yapılalı, biz bu rakamlara ulaştık. İnanıyorum ki pazar payı olarak da yüzde 40'a kadar gidebiliriz." diye konuştu.







"Yerli olduğu için değil, en iyisi olduğu için kullanılsın"

Terzioğlu, WhatsApp'a rakip anlık mesajlaşma uygulaması "BiP"i yapmaya karar verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:



"Ama daha iyi teknolojiyle yapalım. 'Spotify'a rakip Fizy'i yapalım ama yerli olduğu için değil, gerçekten en iyisi olduğu için kullanılsın' dedik. Bu büyük şirketler, WhatsApp, Snapchat hatta Google, inanın kağıttan yapılmış kaplanlar gibi. 10 akıllı çocuğu koyduğunuz zaman dünyanın neresinden olurlarsa olsunlar, o teknolojiyi geliştiriyorlar. Bu potansiyel Türkiye'de de var. Siz o teknolojileri kendi güçlü altyapınız üzerinde kurduğunuz zaman müthiş yenilikçi çözümler ortaya çıkıyor. Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var."



"WhatsApp'ı daha çok koşturacağız arkamızdan"

Videolu görüşme, anlık konum paylaşımı ve bas konuş ile kurumlar için müşteri hesabı özelliklerini BiP'te, WhatsApp'tan önce hayata geçirdiklerini anlatan Terzioğlu, BiP'te 6 kişiye kadar video konferans da yapılabildiğini ancak bu özelliğin WhatsApp'ta olmadığını söyledi.



Gelecek dönemde BiP'e, para gönderme, iki telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler konulacağını anlatan Terzioğlu, "Bunlar dünyada olan özellikler değil. Dolayısıyla WhatsApp'ı daha çok koşturacağız arkamızdan." ifadelerini kullandı.