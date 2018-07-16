Google, geçtiğimiz haftayı kapsayan Türkiye'de yapılan aramaları açıkladı. İşte Türk insanının Google'da en çok yaptıkları aramalar.

İşte Türkiye'de Google'dan en çok yapılan aramalar: 9 - 16 Temmuz 2018



1. Adnan Oktar



2. Fransa – Hırvatistan



3. Ziya Selçuk



4. Hırvatistan – İngiltere



5. 15 Temmuz



6. Müzeyyen Senar



7. Fahrettin Koca



8. Hulusi Akar



9. KPSS 2018 sınav yerleri



10. Bekir Pakdemirli



11. Zehra Zümrüt Selçuk



12. Ruhsar Pekcan



13. Mehmet Ersoy



14. Berat Albayrak



15. Mustafa Varank



16. Recep Tayyip Erdoğan



17. Ömer Halis Demir



18. Kırkpınar Güreşleri 2018



19. Murat Kurum



20. Srebrenitsa katliamı



21. Mehmet Kasapoğlu



22. Bakanlar Kurulu 2018



23. Liya isminin anlamı, Tarkan



24. Nedim Arda, Şermin Yaşar



25. Öykü Karayel, Can Bonomo



26. Shakira



27. Mehmet Cahit Turhan



28. Abdulhamit Gül



29. Zuhal Olcay



30. Şule Çet, Çağatay Aksu

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