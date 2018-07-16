banner982
Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor
Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor
Ebru Özkan Türkiye’ye döndü
Ebru Özkan Türkiye’ye döndü
Dolar ve Euro yeni haftaya başladı
Dolar ve Euro yeni haftaya başladı
Soylu: Derdim çoktur, hangisine yanayım
Soylu: Derdim çoktur, hangisine yanayım

Türkiye, Google'da en çok ne arıyor?

Google, geçtiğimiz haftayı kapsayan Türkiye'de yapılan aramaları açıkladı. İşte Türk insanının Google'da en çok yaptıkları aramalar.

Türkiye, Google'da en çok ne arıyor?

İşte Türkiye'de Google'dan en çok yapılan aramalar: 9 - 16 Temmuz 2018

1. Adnan Oktar

2. Fransa – Hırvatistan

3. Ziya Selçuk

4. Hırvatistan – İngiltere

5. 15 Temmuz

6. Müzeyyen Senar

7. Fahrettin Koca

8. Hulusi Akar

9. KPSS 2018 sınav yerleri

10. Bekir Pakdemirli

11. Zehra Zümrüt Selçuk

12. Ruhsar Pekcan

13. Mehmet Ersoy

14. Berat Albayrak

15. Mustafa Varank

16. Recep Tayyip Erdoğan

17. Ömer Halis Demir

18. Kırkpınar Güreşleri 2018

19. Murat Kurum

20. Srebrenitsa katliamı

21. Mehmet Kasapoğlu

22. Bakanlar Kurulu 2018

23. Liya isminin anlamı, Tarkan

24. Nedim Arda, Şermin Yaşar

25. Öykü Karayel, Can Bonomo

26. Shakira

27. Mehmet Cahit Turhan

28. Abdulhamit Gül

29. Zuhal Olcay

30. Şule Çet, Çağatay Aksu


Kaynak: DHA
Etiketler; #google #en çok arananlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.