"Türkiye’nin gökyüzündeki askerleri kamikaze dron'lar" dünyanın ilgisini çekti. Antalya'da düzenlenen Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da tanıtılan kamikaze droneların bu yıl ilk ihracat başarısına imza atması bekleniyor.

"Türkiye'nin gökyüzündeki askerleri" dünyanın gündeminde. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulan kamikaze dron’lar ilgi çekti. Görüntüler Antalya’daki Eurasia Airshow (Yureyzya Eyırşov) fuarından...Fuarda görücüye çıkar çıkmaz bu dron’lara olan ilgi arttı. İlk ihracat başarısına da, bu yıl içinde imza atılması bekleniyor.Her iki üründe Türk Silahlı Kuvvetlerinden alınan geri bildirimlerle geliştirildi. Şimdi de dünyaya açılmaya hazırlanıyor.Hedef yıl sonuna kadar "sürü dron'ları çıkarmış olmak. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Davut Yılmaz, konu ile ilgili bilgi verdi."Kamikaze dron"lar asimetrik harp ve terör ile mücadele operasyonlarında en önemli ekipmanlardan biri olarak kullanılıyor. Bu dron'ların dizayn, sistem ve mühimmatları tamamen yerli... Sistemlerin bileşenleri için ise çeşitli kurum ve şirketlerle çalışılıyor.