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Türkiye'nin gururu oldular

Darüşşafaka Lisesi Öğrencilerinde oluşan "Sultans Of Türkiye", uluslararası robot yarışmasında "İlham Veren Mühendislik Ödülü"nün sahibi oldu. Ülkemizi başarıyla temsil eden robot klübü, projeleri için NASA'dan destek almaya hak kazandı.

Türkiye'nin gururu oldular

Darüşşafaka Robot Kulübü'nün "Sultans Of Türkiye" takımı Amerika'da düzenlenen robot yarışmasından başarıyla döndü. 

"Tenten” adını verdikleri robotla yarışmaya katılan öğrenciler 40 ülkeden 15 bine yakın öğrenci ile yarıştı. 

Öğrencilerin kendi ürettikleri Tenten, kurgusal zemindeki bir uzay gemisine nesne fırlatabilme, disk yerleştirebilme ve platformlara tırmanma becerileri ile dikkat çekti. 

Finale kalan proje, "İlham Veren Mühendislik Ödülü"ne layık görüldü. NASA desteğini almaya hak kazandı.

Darüşşafaka Robot Kulübü, aldığı bu ödülle önümüzdeki yıl bölgesel yarışmalara katılmadan doğrudan şampiyonaya gidebilecek.  Takımın, 2020'de düzenlenecek şampiyonaya katılım bedelini de NASA karşılayacak. 

"Sultans of Türkiye" yarışmada dünya finallerinde bu seviyede ödül alan ilk Türk takımı oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Darüşşafaka
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