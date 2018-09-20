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Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul, Yeni Havalimanı'nda başladı. Teknofest birçok etkinliğe ev sahipliği yaparken, özellikle Türk Yıldızları katılımcılara eşsiz bir gösteri sundu.

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde gösteriler başladı.

"Milli teknoloji hamlesi" hedefleri doğrultusunda birçok ürünün tanıldığı Teknofest'e ilgi ilk günden yoğundu.

Türkiye Teknoloji Takımı  Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen festivale, 80 bin kişi ön başvru yaptı.

Askeri ve sivil hava araçlar festival alanına çekilirken, ziyaretçiler, oluşturulan alanlarda ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterini yakından görme fırsatı buldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar,"Alanda artık milli ürünlerimizi sunuyoruz" dedi.

Yeni Havalimanı'nda Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Teknofest'de Türk Yıldızları da katılımcılara eşsiz bir gösteri sundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #teknofest
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