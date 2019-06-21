Türkiye'nin ilk "yapay zeka mühendisleri" geliyor. Her alanda görev yapacak yapay zeka mühendisleri ülkemizde ilk kez Hacettepe Üniversitesince yetiştirilecek. Yeni akademik yılda eğitim öğretime başlayacak Yapay Zeka Mühendisliği Lisans Programı'na 2019 yerleştirme puanıyla 30 öğrenci alınacak.

Yapay Zeka, teknolojide çığır açıyor. Toplumsal ekonomik ve siyasal ilişkilerdeki süreçleri de giderek merak ediliyor. Geleceğin gerçeği yapay zeka için ülkemizde de hazırlıklar başladı.Hacettepe Üniversitesi, yapay zeka mühendislerini yetiştirmek için kolları sıvadı.Yeni akademik yılda öğrenci alınacak Yapay Zeka Mühendisliği Lisans Programı'na 2019 yerleştirme puanına göre 30 kişilik kontenjan ayrıldı. Alt yapı olarak hazırlıklar da tamamlandı.Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, yapay zeka mühendislerinin tıptan hukuka, istihbarattan savunma sanayisine kadar birçok alanda görev yapacağını söyledi.Rektör Özen, yapay zekalı programların çalışanların yerine geçeceği ile ilgili tartışmalara da değindi. Bu yaklaşımı "doğru olmayan abartılı değerlendirmeler" olarak yorumladı. Yapay zekanın her alana gireceğini ve olası hataları azaltarak, yapılacak işleri destekleyeceğini belirtti.